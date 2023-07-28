رسميًا | الأهلي يتعاقد مع المدرب "الصغير" ماتياس يايلسه

الأهلي يغلق ملف المدرب الجديد رسميًا

GOAL

كشف النادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الجمعة، عن "هوية" المدير الفني الجديد، للفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الأهلي بدأ معسكره الإعدادي للموسم القادم، في النمسا، بدون أي مدرب؛ حيث تولى يوسف عنبر، المسؤولية بشكل مؤقت، لحين تعيين "خليفة" للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي رحل عن الفريق، بنهاية العام الرياضي الماضي.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي، مساء اليوم الجمعة، التعاقد مع المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايلسه، قادمًا من صفوف نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.



يايلسه البالغ من العمر 35 سنة فقط، بدأ مسيرته التدريبية مع الفئات السنية لنادي لايبزيج الألماني، قبل أن يقود بروندبي الدنماركي، ثم ليفيرينج النمساوي، وأخيرًا ريد بول سالزبورج.

جدير بالذكر أن يايلسه، حقق لقبين في الدوري النمساوي، مع سالزبورج، بالإضافة إلى قيادته نفس الفريق؛ للحصول على بطولة الكأس، مرة وحيدة فقط.

GOAL