رسميًا .. الاتفاق يُعلن التعاقد مع فينالدوم

النجم الهولندي فينالدو ينضم إلى كتيبة ستيفن جيرارد

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أعلن نادي الاتفاق رسميًا عن التعاقد مع النجم الهولندي جيني فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون أحدث المنضمين إلى صفوف النواخذة.

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ونشر حساب نادي الاتفاق عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يُعلن خلاله عن التعاقد مع فينالدوم، حيث كتب الحساب: "جيا الله من جانا، فينالدوم معانا".

وكان الاتفاق قد تفاوض مع باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية من أجل التعاقد مع فينالدوم، بعد طلب من المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد الذي رغب في ضمه ليلعب بجوار جوردان هندرسون في وسط النواخذة.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أن تعاقد الاتفاق مع فينالدوم لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين يورو سيحصل عليهم باريس سان جيرمان مقابل التخلي عنه.

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ولعب فينالدوم في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزوها فينورد وأيندهوفن في هولندا، ونيوكاسل وليفربول في إنجلترا، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان وروما الإيطالي.

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