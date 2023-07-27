رسميًا .. الاتفاق يُعلن التعاقد مع جوردان هندرسون

الاتفاق يتم أول صفقة صيفية له

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أعلن نادي الاتفاق عن التعاقد مع النجم الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، بعد مفاوضات تمت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

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وكان الاتفاق قد دخل في مفاوضات مع هندرسون، بناءً على طلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة ستفين جيرارد، الذي يقود الفريق خلال الوقت الحالي في معسكر كرواتيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن التعاقد مع هندرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الاتفاق قد أعلن عن رحيل عدد من لاعبيه، أبرزهم الفرنسي يوسف نياكاتي، والتونسي نعيم السليتي.

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