رسميًا | الاتحاد يُجدد عقد حجازي

المدافع المصري أحد أهم عناصر الفريق الجداوي حاليًا

Shahid

أعلن الاتحاد رسميًا تجديد عقده مدافعه المصري أحمد حجازي والذي كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

حساب العميد على تويتر نشر مقطع فيديو ظهر به المدافع الصلب واستعاد ذكرياته مع الاتحاد منذ الانضمام إليه ومرورًا بالمباراة الأولى والهدف الأول، ومن ثم قال "من أول يوم وأنا واحد منكم، أشعر أنني في بيتي، ومن اليوم نحن مستمرون معًا".

وحمل حجازي بعدها قميص الاتحاد مكتوبًا عليه 2026 للإشارة إلى موعد نهاية العقد الجديد، مع لحن في الخلفية لأغنية المطرب عمرو دياب "الليلة".

حجازي أحد 6 لاعبين تنتهي عقودهم مع الفريق الجداوي بنهاية الموسم الجاري، وبعد تجديد عقده بقي الخماسي عبد الرزاق حمدالله وهيلدر كوستا ومارسيلو جروهي وبرونو هنريكي وإيجور كورونادو، علمًا أن عقد الأخير يتضمن بندًا يُتيح تجديد العقد لموسم واحد.

صحيفة الرياضية كانت قد أشارت إلى أن إدارة الاتحاد لن تدخل في مفاوضات مع اللاعبين لتجديد عقودهم سوى بعد أن تستلم تقرير المدير الفني نونو سانتو حول احتياجاته الفنية للموسم القادم.

حجازي بدأ مسيرته مع الاتحاد في أكتوبر 2020، وقد أصبح سريعًا أحد أبرز عناصر الفريق داخل وخارج الملعب ويُعد من أحب اللاعبين إلى الجمهور خاصة لروحه القتالية العالية وحماسه وشخصيته القيادية. Shahid