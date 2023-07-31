رسميًا .. الاتحاد يعلن ضم فابينيو

زهيرة عادل
Fabinho - Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
الإتحادفابينيودوري روشن السعوديانتقالاتليفربول

سادس صفقات العميد تمت..

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فابينيو؛ لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، لينضم لكتيبة الصفقات القوية التي أبرمها خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

عقد البرازيلي مع الريدز كان يمتد لنهاية موسم 2025-2026م، لكن الجانب السعودي نجح في حسم الصفقة لصالحه، بعد مفاوضات استمرت قرابة الشهر.

ووقع فابينيو عقد مع النمور يمتد لثلاثة مواسم، ينتهي بنهاية موسم 2025-26م، لكن لم يكشف النادي السعودي عن أي تفاصيل مالية حول الصفقة.

صاحب الـ29 عامًا هو سادس صفقات الاتحاد الصيفية، إذ كان قد تعاقد من قبل مع الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، البرتغالي جوتا فيليبي، والسعوديين صالح العمري وسلطان الفرحان.

يذكر أن فابينيو كان قد انضم لليفربول في صيف 2018م، وخلال تلك السنوات، شارك معه في 219 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع عشرة آخرين.

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

74082 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 42301كريم بنزيما
  • 4231خاليدو كوليبالي
  • 5841روبرتو فيرمينو
  • 3590نجولو كانتي
  • 7096مارسيلو بروزوفيتش
  • 11023صفقة أخرى
74082 الأصوات