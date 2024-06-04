رسميًا | الاتحاد يعلن عن أول صفقتين في صيف 2024

الاتحاد بدأ الاستعداد مبكرًا للموسم الجديد..

أعلن نادي الاتحاد السعودي، بشكل رسمي، عن أول صفقتين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد خرج بـ"موسم صفري" في 2023-2024، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وبالتالي.. فقدان فرصة المشاركة في المسابقات القارية والسوبر المحلي، العام الرياضي القادم.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، عن تفعيل بند شراء قلب الدفاع سعد الموسى والجناح أحمد الغامدي، من نادي الاتفاق السعودي، بشكل نهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أكد البرتغالي دومينيجوس سواريز، الرئيس التنفيذي للعميد الاتحادي، على أن شراء الموسى والغامدي نهائيًا؛ جاء بتوصية من اللجنة الرياضية في النادي، بناءً على ما قدمه الثنائي، في الموسم الماضي.

وتعاقد الاتحاد مع الموسى والغامدي، من نادي الاتفاق، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"؛ ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، مع بند يسمح بشرائهما بشكل نهائي.

وخلال الساعات الماضية.. أشارت صحيفة "الميدان الرياضي"، إلى أن الاتفاق سيحصل على الثنائي مهند الشنقيطي ومدالله العليان من الاتحاد، ضمن بيع الموسى والغامدي؛ إلا أن بيان العميد، لم يذكر هذه النقطة أبدًا، وهو ما يؤكد على أن الصفقة الثنائية تم حسمها بالمال فقط.