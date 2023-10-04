رسميًا .. الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعلن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

السعودية تنافس على استضافة مونديال 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي، عن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفقًا لخطة شاملة يسعى من خلالها نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة.

ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة السعودي بيانًا رسميًا، أكد خلاله على أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كشف عن رغبة المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034، والتي تعد انعكاسًا لما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة على جميع الأصعدة.

وشهدت الرياضة السعودية تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بطولة دوري روشن السعودي التي أصبحت تضم كوكبة من أفضل نجوم العالم خلال الوقت الحالي.

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وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: "يشكل هذا الإعلان خطوة هامة وطبيعية في رحلتنا كدولة شغوفة بكرة القدم وتجسيداً حقيقياً لمسيرة النجاح التي تشهدها المملكة، كما يؤكد التزامها في تطوير مختلف الرياضات، ومنها لعبة كرة القدم، إذ تحرص المملكة من خلال نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 على توفير تجربة غير مسبوقة للجميع في أنحاء العالم، كما نؤكد أن النجاح في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية، وفوز المملكة باستضافة العديد من البطولات القارية والدولية خلال الأعوام القليلة المقبلة، خير شاهد على المكانة المميزة التي وصلت إليها بلادنا، بما يجعلها موطنًا مثاليًا مميزًا لتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم".

وعلق ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي قائلًا: "إعلان نية الترشح يعد لحظة هامّة تواكب التطوّر الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسّد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي".

جاء إعلان السعودية عن الترشح لاستضافة كأس العالم، بعد ساعات قليلة من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إسناد ملف استضافة كأس العالم 2030 إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال.