رسميًا .. الاتحاد الإسباني يعاقب فالنسيا ويرفع طرد فينيسيوس

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إصدار عقوبة رسمية على نادي فالنسيا بعد الواقعة العنصرية ضد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

جمهور فالنسيا هتف ضد اللاعب البرازيلي بطريقة عنصرية منتقدًا لون بشرته مما دفع اللاعب للغضب وهو ما أدى لاحقًا لحصوله على بطاقة حمراء.

وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا بمعاقبة فالنسيا بغلق جزئي لملعب ميستايا لمدة خمس مباريات، وبالتحديد مدرج ماريو كامبوس والذي حدثت فيه الواقعة.

كما غرّم الاتحاد نادي فالنسيا مبلغ 45 ألف يورو عقوبة على الهتافات العنصرية.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيانه الرسمي أنّه يمكن الطعن على القرار خلال 10 أيام عمل.

في إطار متصل، أكد بيان الاتحاد الإسباني إلغاء عقوبة الطرد على فينيسيوس.

وأوضحت أنّ اللاعب سيكون قادرًا على المشاركة أمام رايو فاييكانو دون أزمة.