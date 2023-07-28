رسميًا .. الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة يوفنتوس والنادي الإيطالي يرد

استسلام إيطالي!

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن العقوبة النهائية الخاصة بنادي يوفنتوس، باستبعاده من البطولات الخاصة به لمدة عام واحد فقط.

جاء هذا في أعقاب قضية تضخيم الأرباح الخاصة بالنادي الإيطالي، والتي خُصم منهم بسببها عشر نقاط في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وسيكون على يوفنتوس أن يدفع مبلغ 20 مليون يورو كغرامة، 10 منهم ستكون مرتبطة بتحقيق الفريق لشروط خاصة بقواعد اللعب المالي النظيف.

في الوقت نفسه أصدر يوفنتوس بيانًا أكد من خلاله أنه لن يستأنف على القرار الأخير، وأنه يتقبله بالرغم من اقتناع النادي بصحة موقفه القانوني.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز السابع وكان يحق له اللعب في بطولة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.