رسميًا | استعاد من رفضه في شبابه .. ريال مدريد يُعوض غياب كريم بنزيما بصفقة متوقعة!

عودة الابن الضال..

حسم ريال مدريد صفقة رابعة ونحن لا نزال في بداية سوق الانتقالات الصيفية 2023، بعد التعاقد مع جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند، وعودة كلًا من براهيم دياز من ميلان وفران جارسيا من رايو فاييكانو.

بطل كأس ملك إسبانيا أعلن رسميًا الحصول على خدمات خوسيلو مهاجم إسبانيول في خطوة أولى لتعويض رحيل كريم بنزيما إلى صفوف الاتحاد.

وكشف الريال في بيان رسمي عبر موقعه: "توصل نادي ريال مدريد ونادي إسبانيول لاتفاق بشأن إعارة اللاعب خوسيلو، حيث سيكون مرتبطًا بالنادي خلال الموسم المقبل، مع خيار شراء في نهاية الموسم".

وأضاف البيان: "انضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد في سن 20 عامًا ولعب موسمين في فريق الكاستيا، وقدم أول ظهور له مع الفريق الأول لريال مدريد في عام 2011، خوسيلو هو لاعب دولي مع منتخب إسبانيا، وقد توج للتو بلقب دوري الأمم 2023".

وأتم البيان: "سيتم تقديم خوسيلو كلاعب جديد في ريال مدريد في حفل يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو الساعة 11:00 صباحًا في مدينة ريال مدريد، بعد ذلك، سيرد خوسيلو على أسئلة وسائل الإعلام".

الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لعب في فريق ريال مدريد كاستيا من 2010 وحتى 2013 وسجل 40 هدفًا خلال 73 مباراة بقميص نادي العاصمة الإسبانية قبل أن يرحل صوب هوفنهايم مقابل 6 ملايين يورو.