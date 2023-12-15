رسميًا | استبعاد نجم الاتحاد أمام الأهلي .. وحسم مصير عبد الرزاق حمد الله وإيجور كورونادو

قائمة نادي الاتحاد الرسمية أمام الأهلي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، ضد الأهلي المصري.

الاتحاد يواجه الأهلي، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

واستبعد جاياردو، اللاعب عبد الرحمن العبود، جناح الفريق الاتحادي، من القائمة الرسمية أمام العملاق المصري؛ على الرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية، أمس الخميس؛ بعد شفائه من الوعكة الصحية.

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ومن ناحيته.. تواجد البرازيلي إيجور كورونادو، في التشكيل الأساسي للاتحاد أمام الأهلي؛ على الرغم من الجدل الذي أثير في الساعات الماضية؛ بسبب تواجده في العيادة الطبية للنادي، وعدم مشاركته في التدريبات.

أما النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ فيتواجد على دكة البدلاء أمام الأهلي، عقب شفائه من الإصابة رسميًا.