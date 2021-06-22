رسميًا.. 60 ألف متفرج في ملعب ويمبيلي بنهائي يورو 2020

الحكومة الإنجليزية تعلن عن عدد المتفرجين في نهائي يورو 2020 بعد تطعيم العدد الأكبر من الشعب.

أعلنت الحكومة الإنجليزية اليوم عن السماح لـ 60 ألف مشجع بالتواجد في مدرجات نهائي ونصف نهائي يورو 2020.

جاء هذا بعد أن نجحت في تطعيم أعداد كبيرة من الشعب بلقاح فيروس كورونا، وفي ظل الإجراءات المشددة التي اتبعتها في الأشهر الماضية.

وقال أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي: "يا لها من أخبار مذهلة بالنسبة لنا، العديد من الجماهير ستتمكن من حضور المباراة النهائية في ويمبيلي".

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وأضاف: "تلك البطولة كانت بمثابة الأمل للعودة لمشاهدة الجماهير في المدرجات من جديد، بدأنا في العودة للحياة الطبيعية أخيرًا".

عدد الحضور الذي تم الإعلان عنه يعني أن المدرجات سوف تمتلئ بسعة تساوي 75% من السعة القصوى لها.

ويبلغ العدد الأقصى الذي يستطيع الحضور في ملعب ويمبلي 80 ألف متفرج في الظروف العادية وبعيدًا عن الوضع الاستثنائي الذي فرضه فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام مباريات النصف نهائي في أيام السادس والسابع من شهر يوليو القادم، على أن يقام النهائي في الـ 11 من الشهر ذاته.