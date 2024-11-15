رسميًا.. ليون الفرنسي يهبط للدرجة الثانية بشكل مؤقت!

ليون يهبط إلى الدرجة الثانية بشكل مؤقت...

قررت رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين، هبوط نادي ليون، إلى دوري الدرجة الثانية بشكل مؤقت، بسبب الوضع المالي للفريق.

ويعاني النادي من مشاكل مالية ووصلت ديون ليون إلى 508 مليون يورو، مما دفع هيئة كرة القدم الفرنسية، إلى مطالبة الفريق بمتابعة الرواتب، ومنع الفريق من أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفي حال فشل ليون، في تقنين وضعه المادي وحل جزء من الأزمة المالية بنهاية الموسم، قد يتم تحويل الهبوط المؤقت إلى هبوط دائم، ويواجه شبح مصير نادي بوردو، الذي هبط للدرجة الرابعة.

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ومن جانبها كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن جون تيكستور رئيس نادي ليون، قرر عقد مؤتمرًا صحفيًا صباح غد السبت للحديث عن الأزمة المالية التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن ليون، يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن مارسيليا صاحب المركز الثالث.