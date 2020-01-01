رسميًا.. يوفنتوس يخسر موراتا لمباراتين!

نبأ تعيس للغاية..

قرر القاضي الرياضي في رابطة السيري آ معاقبة ألفارو موراتا لاعب يوفنتوس بالإيقاف لمدة مباراتين محليتين بعد ما بدر منه في مباراة بينفيتو الأخيرة.

وكان موراتا قد تحصل على بطاقة حمراء بعد نهاية مباراة بينفيتو بعدما قام بالاعتراض على حكم المباراة بصورة غير لائقة، في أعقاب تعادل فريقه إيجابيًا بهدف لكل فريق مع الصاعد حديثًا لجنة كرة القدم.

القرار أتى على النحو التالي "الاستبعاد لمدة مباراتين لألفارو موراتا لوجود تعبير غير محترم موجه للحكم في نهاية المباراة".

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بهذه الطريقة سوف يغيب موراتا عن الديربي أمام تورينو الأسبوع القادم، إلى جانب غيابه عن مباراة أخرى مهمة في الكالتشيو أمام أودينيزي.

وفي حال أن قرر يوفنتوس تقدم استئناف على هذا القرار، فربما يتم تخفيض الإيقاف إلى مباراة واحدة، غير أن ذلك ليس بالمؤكد أيضًا.

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خسارة فادحة تأتي لتُزيد من أزمات أندريا بيرلو، فموراتا هو أحد أهم لاعبي البيانكونيري هذا الموسم، الأمر الذي تؤكده الأرقام، إذ سجل 8 أهداف في 11 مباراة.

يذكر أن موراتا وصل إلى اليوفي في الصيف المنقضي قادمًا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند شراء إجباري الصيف المقبل.