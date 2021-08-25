رسميًا.. هاري كين مستمر مع توتنهام

هاري كين يعلن استمراره مع توتنهام

أعلن الدولي الإنجليزي، هاري كين استمراره ضمن صفوف فريقه توتنهام هوتسبرز لهذا الموسم.

وكان قد ارتبط اسم اللاعب بمغادرة الفريق هذا الصيف من أجل الحصول على الألقاب.

ونشر الدولي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على "توتير" تغريدة، يؤكد فيها استمراره، حيث قال: "كان من المذهل رؤية حفل الاستقبال من جماهير توتنهام يوم الأحد، وقراءة بعض رسائل الدعم التي تلقيتها في الأسابيع القليلة الماضية".

وأضاف: "أنا باق مع توتنهام هذا الصيف وسأركز بنسبة 100% على مساعدة الفريق على تحقيق النجاحات".

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1 — Harry Kane (@HKane) August 25, 2021

وكان المهاجم الإنجليزي يضغط على إدارة توتنهام للرحيل، وسط ترقب مانشستر سيتي لضمه، بقيمة 100 مليون يورو (75 +25 متغيرات) ولكن تم رفضه من قبل إدارة توتنهام.

دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام قد شدد أنه لن يتخلى عن مهاجمه هذا الصيف وكان شرطه أن لا يقل العرص عن 160 أو 150 مليون جنيه إسترليني.

غاب كين لفترة كبيرة عن التحضيريات للموسم الجديد لمواصلة الضغط على إدارة توتنهام، قبل أن يحسم الجدل اليوم ويعلن استمراره مع السبيرز هذا الموسم.

يرتبط صاحب الـ 28 عامًا بعقدًا مع توتنهام يمتد حتى 2024، وكان قد توج بلقب هداف الموسم في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي، بالإضافة لحصوله على جائزة لأكثر من صنع أهدافًا.

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