رسميًا.. نوير أفضل حارس في العالم 2020

مستحقة للعنكبوت الألماني..

اختير مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، كالحارس الأفضل في العالم عن عام 2020 وفقًا لإعلان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

الدولي الألماني تحصل على 320 نقطة في التصويت الذي أجراه الاتحاد والذي ضم صحفين مختصين ومختارين، في مقابل 40 نقطة فقط لصاحب المركز الثاني يان أوبلاك.

هذه ليست المرة الأولى التي يتحصل نوير فيها على هذه الجائزة، حيث تحصل عليها من قبل أربع مرات، لتكون هذه الخامسة ويتساوى مع إيكر كاسياس وجيانلويجي بوفون بذلك.

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المرة الأخيرة التي توِّج فيها صاحب الـ34 عامًا بالجائزة تعود إلى 2016، ومن قبلها حقق الجائزة في أعوام 2013، 2014، 2015.

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وبعد أوبلاك الوصيف، أتى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول ثالثًا بـ30 نقطة، بينما احتل مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة في المركز الخامس بعشر نقاط فقط.

اختيار نوير لهذه الجائزة ليس غريبًا قياسًا بما قدمه خلال عام 2020، حيث تمكن من التتويج بالثلاثية التاريخية مع بايرن ميونخ كان عاملًا أساسيًا فيهم بتصديات إعجازية.

الجدير بالذكر أن نوير مرشح أيضًا لجائزة حارس مرمى العام المقدمة من فيفا، وينافسه عليها أوبلاك وأليسون وتيبو كورتوا وكذلك شتيجن.