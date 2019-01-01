رسميًا.. نجل مالديني يجدد لميلان حتى 2014

سلالة عائلة مالديني تواصل التمدد في ميلان

أعلن نادي ميلان رسميًا تجديد عقد لاعبه دانيلي مالديني حتى العام 2024 ليقطع الطريق على الأندية الإيطالية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد معه في الآونة الأخيرة.

وكان دانيلي مالديني قد أبدى مستويات مميزة في الفترة الماضية مع فريق الشباب وكان أحد أهم نجوم بريمافيرا ميلان على الإطلاق.

ونتيجة لذلك، أبدت بعض أندية الدرجة الأولى والثانية في إيطاليا اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو كتعاقد دائم.

ولكن رغبة إدارة الروسونيري في التمسك بخدمات اللاعب الشاب كانت أقوى من العروض المقدمة له، حيث جدد عقده حتى صيف العام 2024.

ويعتبر دانييلي صاحب الـ 18 عامًا آخر سلالة عائلة مالديني في الوقت الحالي، العائلة التي امتدت من الأب تشيزاري مرورًا بأحد أبرز رجال كرة القدم في تاريخها باولو، وانتهاء بنجله دانيلي.

ويتولى باولو مالديني حاليًا منصب المدير الرياضي لنادي ميلان، وظهر بجانب نجله في الصورة التي نشرها حساب النادي الرسمي على موقع تويتر أثناء توقيع العقد.

يوفنتوس يحاول ضم تشونج على طريقة بوجبا

يذكر أن نادي ميلان مملوك في الوقت الحالي لبنك إيليوت الأمريكي والذي عين بدوره الثنائي مالديني وبوبان في الإدارة الرياضية.

— ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) November 12, 2019