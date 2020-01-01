رسميًا.. ميلان يعلن تعاقده مع تونالي

صفقة مميزة..

أعلن ميلان في بيانٍ رسمي عن تعاقده مع ساندرو تونالي، لاعب بريشيا، على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء النهائي في الصيف المقبل.

وكان تونالي محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بيد أنه في نهاية المطاف اختار الانتقال إلى فريقه المفضل وحلم طفولته ميلان.

ميلان سيدفع مبلغ 10 ملايين يورو نظير هذه الإعارة، على أن يشتري اللاعب الصيف المقبل نظير 15 مليون آخرين مع إضافات ستجعل إجمالي قيمة الصفقة 35 مليون يورو.

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وكتب ميلان في البيان "يسر ميلان أن يعلن تعاقده مع ساندرو تونالي من بريشيا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، سيرتدي اللاعب القميص رقم 8".

باولو مالديني، المدير التقني للروسونيري عقّب بدوره على الصفقة بقوله "يسعدنا الترحيب به في عائلة ميلان، نحن مقتنعون بأنه سيكون قادرًا على تقديم مساهمة لبناء مستقبل مليء بالرضا معًا".

وتابع "إنه لاعب خط وسط يتمتع بإمكانيات عظيمة وسيكون قادرًا على تفسير قيم نادينا بصورة أفضل".

يذكر أن تونالي الذي يمتلك من العمر 20 عامًا، انضم للمنتخب الإيطالي رغم صغر سنه في أكتوبر 2019، ويتواجد حاليًا رفقة كتيبة روبيرتو مانشيني في الجولة الدولية الأخيرة.