رسميًا – ملعب ريال بيتيس يستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن عن استضافة ملعب بينيتو فيامارين الخاص بنادي ريال بيتيس لنهائي كأس ملك إسبانيا في الـ 25 من شهر مايو المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن استضافة ملعب بينيتو فيامارين الخاص بنادي ريال بيتيس لنهائي كأس ملك إسبانيا الخاص بالموسم الجاري.

وستقام المباراة النهائي لكأس الملك هذا الموسم في الـ 25 من شهر مايو المقبل والذي سيوافق يوم سبت، ولم يتم تحديد موعدًا لانطلاق اللقاء.

وكان ملعب بينيتو فيامارين الخاص بريال بيتيس مرشحًا لاستضافة النهائي رفقة عدد أخر من اللاعب أبرزها ملعب سانشيز بيزخوان الخاص بإشبيلية وملعب المسيتايا الخاص بفالنسيا.

ولا يزال ريال بيتيس في بطولة كأس الملك مستمرًا بها حتى الآن، حيث كان قد تعادل ذهابًا بهدف لمثله أمام فريق إسبانيول في دور الـ 8 من البطولة.

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وتعد تلك هي المرة الأولى التي سيستضيف فيها ريال بيتيس نهائي كأس الملك على ملعبه بينيتو فيامارين والرابعة على الاطلاق في ملعب أندلسي.

جدير بالذكر أن كل من برشلونة وريال مدريد واشبيلية وجيرونا وخيتافي وفالنسيا بالإضافة لريال بيتيس وإسبانيول لا يزالوا يتنافسون على اللقب حتى الآن وسيغادر أربعة منهم البطولة هذا الأسبوع.