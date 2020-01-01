رسميًا.. ماتويدي يرحل عن يوفنتوس ويقترب من نادي بيكهام

ماتويدي من يوفنتوس إلى إنتر ميامي الأمريكي؟

أعلن يوفنتوس رسميًا رحيل متوسط ميدانه الدولي الفرنسي بليز ماتويدي، وذلك بعد أيام من تأكيد المصادر الصحفية حول هذه الخطوة.

وكان ماتويدي قد اقترب من الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي والذي يملك أسهمه أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام.

ولكن النادي الأمريكي لم يعلن بعد القيام بهذه الخطوة، ولكنها تبدو مسألة وقت لا أكثر وفقًا لما قالته سكاي سبورتس والعديد من المصادر الأخرى.

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وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب مع السيدة العجوز بنهاية الموسم المقبل، بعدها كان سيحق له الرحيل مجانًا في حال لم يتجدد العقد.

ولكن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي برحيل النجم الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، أي قبل عام من نهاية عقده، ليسدل الستار على مسيرته القصيرة.

وانضم ماتويدي إلى يوفنتوس صيف العام 2017 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، ليلعب 3 مواسم بقميص السيدة العجوز يحقق خلالها 5 ألقاب محلية.

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يذكر أن الصحف الإيطالية تتحدث عن خطة المدرب الجديد ليوفنتوس أندريا بيرلو والتي يريد من خلالها التخلص من عدد من اللاعبين وتعويضهم بآخرين.