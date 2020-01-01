رسميًا.. ليفربول يضمن الصعود لدوري أبطال أوروبا

ليفربول يضمن مقعد دوري الأبطال قبل 12 جولة من نهاية الموسم

ضمن ليفربول الصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وذلك بعدما حصد النقاط الثلاث التي كانت تفصله عن ذلك مساء السبت.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على مضيفه نورويتش سيتي بهدف للا شيء ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان كلوب قد تحدث عن الرغبة في تحقيق الفوز في مباراة واحدة على الأقل من أجل ضمان بطاقة التأهل لدوري الأبطال، وذلك رغم تصدره للبريميرليج بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 76 في سجل خيالي، حيث حقق 25 انتصارًا وتعادل في مباراة واحدة ولم يهزم حتى الآن.

وبذلك، أصبح الفارق بينه وبين صاحب المركز الخامس 37 نقطة، حيث يحتل مفاجأة الموسم شيفلد يونايتد هذا المركز الآن برصيد 39 نقطة.

ومع تبقي 12 جولة، سيكون أقصى عدد من النقاط يكن تحقيقه من قبل أي فريق 36 نقطة وذلك في حال انتصر في جميع المباريات المتبقية لديه.

وفي حال انتصر شيفلد يونايتد في كل مبارياته المتبقية وخسرها ليفربول، فإنه لن يحتل مركزًا أقل من الرابع والذي يضمن له الصعود للمسابقة الأوروبية الأغلى.

قطار انتصارات ليفربول لا يتوقف ونوريتش سيتي الضحية الجديدة

يذكر أن ليفربول يعد الفريق الوحيد في أوروبا الذي لم يهزم في الدوري حتى الآن، وهو في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بالدوري الذهبي بدون خسارة معادلًا إنجاز أرسنال.