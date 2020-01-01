رسميًا.. كلوزه ينضم إلى الجهاز الفني لبايرن ميونخ

خطوة مهمة..

أعلن بايرن ميونخ بصورة رسمية عن تعيين ميروسلاف كلوزه في منصب مساعد المدرب هانزي فليك بعقد يمتد لمدة موسم وحيد.

كلوزه كان مديرًا فنيًا لفريق بايرن ميونخ تحت 17 عامًا خلال العامين الماضيين، ويبدو أن إدارة البافاري أرادت الاستفادة بخبراته بصورة أكبر مع الفريق الأول.

فليك كان قد جدد عقده في أليانز آرينا حتى عام 2023 بعد النجاح الباهر الذي حققه مع بايرن حتى إيقاف المسابقات بفعل فيروس كورونا، والآن ينضم له كلوزه وفقًا لإرادته.

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مساعد يواخيم لوف السابق قال في تصريحات بعد إضافة كلوزه لجهازه الفني "ميروسلاف هو إضافة مثالية لفريقنا التدريبي نظرًا لما يتمتع به من تجربة احترافية على أعلى مستوى.".

أما كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني، فقال "أنا مقتنع أن مهاجمينا سوف يستفيدون منه بشكل خاص كمدرب.".

بينما تحدث الهداف التاريخي لكأس العالم عن منصبه الجديد قائلًا "إنه شعور جيد، أنا أتطلع قدمًا لهذه المهمة. أتمنى من خلال خبرتي مساعدة النادي في ضمان تحقيق أهدافه الرياضية.".

يذكر أن الدوري الألماني سوف يعود مجددًا إلى الحياة بدءًا من 16 مايو المقبل، ومن المقرر أن تكون أول مباريات كلوزه على دكة البافاري أمام يونيون برلين على أرض الأخير يوم 17 مايو.