رسميًا: فورلان ينخرط في مجال التدريب

خطوة كبيرة من أسطورة كرة القدم..

أعلن نادي بينارول بطل أوروجواي، عن التعاقد مع دييجو فورلان ليصبح مديرًا فنيًا للفريق، في خطوة هي الأولى من نوعها لأسطورة الكرة الأوروجويائية في مجال التدريب.

وسبق لفورلان أن ارتدى قميص بينارول خلال موسم 2015-2016، قبل أن يرحل إلى الهند ومن ثم يختتم مسيرته في كرة القدم كلاعب.

ولكن صاحب الـ40 عامًا يعود من جديد للكرة وهذه من المرة من بوابة التدريب على أن يكون أخوه بابلو واحدًا من مساعديه في مهمته الجديدة.

فورلان تحدث إلى الصحافة بعد تعيينه وقال "أن أتحصل على تجربتي الأولى في عالم التدريب مع فريق بحجم بينارول وله من العادات والتقاليد والجماهيرية الكثير، هو أمر لم أكن لأحلم به.".

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وأتم "عندما تلعب كرة القدم تلحظ أنك تحبها، الأمر لم يتعلق فقط باللعب بالنسبة لي، بل إنني أستمتع بها وأحب متابعتها وأحللها وأشاهدها بصورة مستمرة.".

فورلان له تجربة كبيرة في عالم كرة القدم، ولا ينسى أحد ما قدمه من أداء بارز للغاية في كأس العالم 2010 رفقة منتخب أوروجواي عندما قادهم إلى المركز الرابع.

يذكر أن فورلان قد مثّل عددًا من الأندية العظيمة في كرة القدم مثل مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وقد حقق عددًا من الألقاب أبرزها لقب الدوري الإنجليزي وكذلك كوبا أمريكا.