رسميًا.. رياض محرز لاعب شهر مارس في الدوري الإنجليزي

يستحقها تمامًا..

وقع اختيار رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا على رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، كأفضل لاعب في شهر مارس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محرز قد خاض 3 مباريات مع النادي السماوي في شهر مارس استطاع خلالهم إحراز ثلاثة أهداف، وبات من الأعمدة الرئيسية في كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

جائزة رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا تختلف عن جائزة لاعب الشهر المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حققها كليتشي إيهاناتشو، مهاجم ليستر سيتي.

الدولي الجزائري بتألقه في مارس ساهم في ارتياد مانشستر سيتي لصدارة ترتيب البريميرليج برصيد 74 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن أقرب الملاحقين مانشستر يونايتد.

وشارك محرز هذا الموسم في 40 مباراة على مختلف الأصعدة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 آخرين لزملائه.

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ويُشار هنا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا كان من ضمن المرشحين أيضًا للتتويج بجائزة لاعب الشهر المقدمة من الرابطة، إلا أن إيهاناتشو تفوق عليه في النهاية.

الجدير بالذكر أن إسهامات محرز لم تتوقف على الصعيد المحلي، ففي آخر مباراة خاضها بقميص السيتي أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا صنع هدفًا من ثنائية كتيبة جوارديولا.