رسمياً – رحماني شمس الدين يحرس عرين ضمك في الموسم الجديد

ثاني صفقات الوافد الجديد للدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي ضمك رسمياً اليوم، حصوله على توقيع الحارس الجزائري رحماني شمس الدين، ليكون ثاني صفقات الفريق للموسم الجديد.

وضم نادي ضمك الحارس صاحب الـ 28 عاماً من نادي شباب قسنطينة الجزائري، بعقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد.

وضمن ضمك المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه، بعد تأهله من الدرجة الأولى، محتلاً المركز الثاني.

وتعاقد الوافد الجديد لدوري المحترفين، مع المهاجم المغربي زكريا حدراف صباح اليوم ليعزز هجوم الفريق الجنوبي في الموسم المقبل.

وجددت إدارة الفريق برئاسة صالح أبو نخاع، الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي محمد كوكي، كما تقترب من التعاقد مع مدافع برازيلي الجنسية.