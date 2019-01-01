رسميًا | رانوكيا يُجدد عقده مع الإنتر

المدافع ارتبط بالرحيل كثيرًا، لكنه جدد عقده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الإنتر رسميًا تجديد عقد مدافعه أندريا رانوكيا حتى عام 2021، لكن دون الإعلان عن التفاصيل المالية للعقد الجديد خاصة راتب اللاعب.

ورغم أن اللاعب ارتبط كثيرًا خلال المواسم الماضية بالرحيل عن الإنتر، ورغم ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق، إلا أنه جدد عقده ليستمر في النادي الذي ارتدى قميصه عام 2011 حتى يونيو 2021.

وزعمت بعض التقارير أن اللاعب صاحب الـ31 عامًا سيتقاضى 1.5 مليون يورو سنويًا مع حوافز أخرى مرتبطة بالأداء.

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وعدد النادي في بيانه الرسمي أرقام اللاعب وإنجازاته، موضحًا أنه لعب 195 مباراة بقميص النيرادزوري أحرز خلالهم 12 هدفًا وفاز بكأس إيطاليا 2011.

وأضاف البيان "الوجه الإيجابي لكرة القدم والرياضة. الجماهير تُعرف أندريا كإنتريستا القلب وهو سعيد ليُواصل معنا مسيرته الكروية".

يُذكر أن الإنتر ضم رانوكيا من جنوى في يناير 2011.