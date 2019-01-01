رسميًا - ديمبيلي يعود لقائمة برشلونة بعد إصابة طويلة

نادي برشلونة يعلن عودة لاعبه عثمان ديمبيلي لقائمته بعد إصابة دامت لأسابيع عديدة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي برشلونة عن عودة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي لقائمته عقب إصابة دامت لأسابيع أبعدته عن تشكيلة الفريق.

جاء هذا عبر قائمة الفريق الخاصة بمواجهة النادي المقبلة أمام نظيره فياريال في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وجاءت القائمة كالتالي: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، بوسكيتس، توديبو، أرتور، ميسي، ديمبيلي، نيتو، لونجليه، جريزمان، ألينيا، روبيرتو، دي يونج، فيدال، جونيور، وفاتي.

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وكان برشلونة قد عانى بشكل كبير خلال الفترة الماضية من تخبطًا كبيرًا في النتائج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وجمع الفريق الكتالوني سبع نقاط فقط في خمس جولات حيث خسر أمام أتلتيك بلباو وغرناطة وتعادل مع أوساسونا.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد استعاد ليونيل ميسي في الدوري الإسباني للمرة الأولى خلال الجولة الماضية التي خسرها الفريق بهدفين نظيفين أمام غرناطة.