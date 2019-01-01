النتائج المباشرة
الانتقالات

رسميًا - خالد بوطيب ينضم للزمالك 3 سنوات ونصف

آخر تحديث
التعليقات()
المهاجم المغربي ينضم رسميًا للقلعة البيضاء

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن المدير الرياضي لنادي مالاتياسبور التركي علي رافشي، عن انتقال المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق، إلى نادي الزمالك.

وأشار المدير الرياضي للفريق التركي، إلى أن بوطيب سينتقل صفوف فريق الزمالك لمدة 3 ومواسم ونصف.

صاحب الـ31 عامًا سينضم لصفوف الزمالك مقابل مليون و500 ألف يورو، سيحصل عليهم خالد بوطيب.

اختيارات المحررين

الزمالك ضم المغربي بوطيب، بعد رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو لفريق الوحدة السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

بوطيب لعب مع مالاتياسبور هذا الموسم في 18 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف.

المهاجم المغربي لعب للعديد ممن الأندية الفرنسية، قبل الانتقال للفريق التركي، خلال صيف 2017.

وشارك في 51 مباراة، سجل خلالهما مع الفريق التركي 17 هدف.

الموضوع التالي:
جول 25 - الأحمدي: تجربة الاتحاد جديدة بالنسبة لي ونسعى للاستفاقة سريعًا
الموضوع التالي:
الاتحاد يتعاقد مع راعٍ جديد ورئيس النادي يُطمئن الجماهير
الموضوع التالي:
ميلان يجد حل مشاكله الهجومية في الصين
الموضوع التالي:
وارنوك يُطالب بإجبار توتنهام إكمال الموسم على ويمبلي
الموضوع التالي:
جورجينيو يفسر تفضيله تشيلسي على مانشستر سيتي
إغلاق