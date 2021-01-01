رسميًا.. تعديل قانون لمسة اليد المثير للجدل!

خطوة مهمة..

أصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا أعلن خلاله عن تغيير سيطرأ على قانون لمسة اليد وخصوصًا في الحالة الهجومية.

القانون السابق والمعمول به حاليًا شمل أن أي لمسة يد على المهاجم تؤدي إلى هدف يتم احتسابها خطأ من دون ترك فرصة لتقدير إذا ما كانت متعمدة أم لا.

لكن الجديد الآن أن مجلس الفيفا أقر بإلغاء هذه القاعدة، ليترك الأمر إلى حكم المباراة من أجل تحديد التعمد من عدمه وبالتبعية احتساب الهدف أم لا.

البيان جاء فيه "نظرًا لأن تفسير حوادث لمس اليد لم يكن دائمًا متسقًا بسبب التطبيقات غير الصحيحة للقانون، فقد أكد الأعضاء أنه ليست كل لمسة ليد أو ذراع اللاعب بالكرة تعتبر مخالفة".

وتابع البيان "تم التأكيد على أن الحكام يجب أن يستمروا في استخدام حكمهم في تحديد صلاحية وضع اليد أو الذراع فيما يتعلق بحركة اللاعب في تلك الحالة المحددة".

أما عن لمسات اليد في الهجوم، فقال البيان "لن يتم اعتبار كرة اليد العرضية التي تؤدي إلى تسجيل زميل له هدفًا أو الحصول على فرصة لتسجيل الهدف خطأ".

ومن المقرر أن يتم اعتماد هذا التعديل بدايةً من شهر يوليو المقبل، أي أن الموسم الحالي سيستمر القانون الحالي فيه وكل لمسة يد تؤدي إلى هدف سيتم احتسابها خطأ بغض النظر عن التعمد.

الجدير بالذكر أن هذه التعديلات في القانون قد تُطبق في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2021 وكوبا أمريكا، لا يزال مجهولًا خاصةً وأن البطولتين تنطلقتان في شهر يونيو.