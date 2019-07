رسميًا | تريزيجيه ينضم إلى أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي إتمام التوقيع مع محمود حسن تريزيحيه من قاسم باشا التركي.

تريزيجيه تألق في كأس أمم أفريقيا الأخيرة وكان أحد أفضل لاعبي الفراعنة رغم الخروج من ثمن النهائي.

وذكر الفريق العائد إلى البريميرليج أنّ تريزيجيه أنهى رسميًا إجراءات انتقاله إلى أستون فيلا دون الكشف عن مدة العقد.

وقال دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا،: "نحن سعداء للغاية لإتمام التعاقد مع تريزي، لقد شاهدته في عديد المباريات".

وتابع: "إنّه واحد من اللاعبين الذي يتميز بالقدرة على اللعب على الأطراف كما أنّه مباشر على المرمى ويسبب مشاكل لدفاعات الخصوم في الثلث الأخير كما يستطيع تسجيل الأهداف".

جدير بالذكر أنّ أستون فيلا يمتلك قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي كما يتواجد محمد صلاح في الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول.

