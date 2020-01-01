رسميًا.. تحديد موعد الميركاتو الصيفي في إنجلترا

متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا؟ ومتى ينتهي؟

اتفق القائمون على كرة القدم في إنجلترا على موعد سوق الانتقالات الصيفية لعام 2020 والذي يأتي في موعد مغاير بسبب فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد ترك موعد سوق الانتقالات الصيفية بيد الاتحادات المحلية، بشرط أن ينتهي في موعد أقصاه الخامس من أكتوبر.

وبناء على ذلك، سيكون الميركاتو الصيفي في إنجلترا بين السابع والعشرين من يوليو إلى الخامس من أكتوبر، وذلك لمدة 10 أسابيع.

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وستكون هناك نافذة محلية وفقًا لرابطة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى من الخامس من أكتوبر وحتى الخامسة من مساء السادس عشر من الشهر ذاته.

وخلال هذه الفترة الاستثنائية ستتمكن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ودوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" من تبادل اللاعبين سواء بصفقات البيع أو الإعارة.

وتنتظر العديد من الصفقات الإعلان الرسمي، بينما تم بعضها مثل صفقة انتقال حكيم زياش وتيمو فيرنر إلى تشيلسي وتنتظر فقط فتح باب القيد.

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يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية الحالية من المتوقع أن تشهد صفقات كبرى وانتقالات قوية على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يفرضها فيروس كورونا.