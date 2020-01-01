رسميًا.. تأجيل عودة الدوري الألماني

كورونا قد يقضي على كرة القدم..

لن يُستأنف الدوري الألماني في 9 مايو المقبل كما كان محددًا، وذلك بُناء على ما اتخذته الحكومة الألمانية من قرار بتأجيل البت في موعد عودة النشاط الكروي إلى 6 مايو المقبل.

وكانت أندية الدرجة الأولى والثانية قد اجتمعوا في 23 أبريل الماضي لبحث سبل العودة إلى النشاط مجددًا، وقد اتفقوا مع رابطة البوندسليجا على جاهزيتهم للعودة بدايةً من 9 مايو.

وفي سبيل تقرير العودة بصورة رسمية ينبغي أن تمنح الحكومة الألمانية موافقتها، غير أن الاجتماع الذي جمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالوزراء مساء اليوم الخميس، شهد تأجيل القرار حتى اجتماع آخر يوم الأربعاء 6 مايو.

المزيد من الفرق

وزارة العمل الفيدرالية سبق وأن أعلنت موافقتها على استئناف البطولات مرة أخرى في ألمانيا، لكن وزارة الداخلية ساورتها بعض الشكوك بسبب احتمالية تجمهر المشجعين خارج الملاعب، مما يُنبئ بكارثة بالنسبة لتفشي فيروس كورونا.

البوندسليجا توقفت في 13 مارس الماضي بعد إقامة مباراة وحيدة بدون حضور جماهيري بين بوروسيا مونشنجلادباخ وكولن، كانت مدرجاتها خاوية ولكن ما حول بوروسيا بارك امتلأ بجماهير جلادباخ المتعصبة.

الآن بات من المستحيل أن تعود البوندسليجا في 9 مايو كما كانت تحلم الأندية، فحتى لو وافقت الحكومة في اجتماعها المقبل على استئناف النشاط، فقد يتم ذلك في منتصف أو آخر مايو الحالي، أو يونيو كالحال المتوقع لإسبانيا وإنجلترا.

ومن الجدير بالذكر هُنا أن الحكومة الألمانية أقرت في اجتماعها إيقاف كافة النشاطات العامة والتجمعات حتى نهاية شهر أغسطس المقبل مع ترك الباب مفتوحًا لعودة البوندسليجا فقط ولكن بدون حضور جماهيري.

عدم عودة النشاط الكروي في ألمانيا يُنذر بكارثة اقتصادية ستحل على الأندية بحسب التأكيدات، فهناك عدد غير قليل من الأندية سيواجه شبح الإفلاس، وهو ما يدفعهم للضغط بكافة السبل حاليًا لاستئناف المسابقة بدون جمهور وإنهاء الموسم بأي طريقة.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا قد أعلنت إلغاء مسابقاتها الكروية بعد إعلان رئيس الوزراء تعليق النشاط الكروي حتى الأول من سبتمبر، كما تم تتويج باريس سان جيرمان بطلًا للدوري وتحديد الهابطين والفرق التي ستلعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.