رسمياً | بيونتيك يترك ميلان نحو هرتا برلين

البولندي يرحل بعد عام وحيد مع الروسونيري

انتقل كريشتوف بيونتيك، المهاجم البولندي رسمياً من صفوف ميلان نحو هيرتا برلين في الدوري الألماني ضمن انتقالات يناير الجارية حالياً.

بيونتيك انضم لميلان في نفس التوقيت الموسم الماضي من صفوف جنوى مقابل 38 مليون يورو بعد تألقه الكبير في أشهره الستة الأولى بإيطاليا.

وأعلن هيرتا برلين انتقال الدولي البولندي لصفوفه بشكل نهائي بعد أن توصل النادي الألماني لاتفاق في الساعات الأخيرة مع ميلان.

المزيد من الفرق

ووصل اللاعب مساء الأربعاء إلى العاصمة الألمانية، وخضع صباح الخميس للفحوصات الطبية، ثم وقع رسمياً على عقود انتقاله لهيرتا.

وتشير التقارير أن قيمة الصفقة في حدود 22 مليون يورو، وخمسة ملايين إضافية في شكل حوافز متعلقة بالمشاركات مع النادي الألماني.

رسميًا | سوسو يترك ميلان لينضم إلى إشبيلية

وعانى بيونتيك في النصف الأول للموسم الجاري، إذ سجل خمسة أهداف فقط في 20 مباراة بكل المسابقات، وفقد مركزه أساسياً بعد وصول زلاتان إبراهيموفيتش.