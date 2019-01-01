رسميًا.. بيراردي يجدد عقده مع ساسولو لـ 2024

ساسولو يقطع الطريق على الأندية اراغبة في التعاقد مع دومينيكو بيراردي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي ساسولو رسميًا تجديد عقد نجمه دومينيكو بيراردي حتى العام 2024 ليقطع الطريق على كل الأندية الراغبة في التعاقد معه.

وكان بيراردي قد أصبح مطلوبًا من العديد من الأندية الإيطالية وغيرها من الأندية الأوروبية خلال العامين الأخيرين بشكل جعله قريبًا من الرحيل عن صفوف فريقه.

وفي الوقت الذي رحل فيه ستيفانو سينسي إلى إنتر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، أراد ساسولو الحفاظ على بقية نجومه لكي يظل في نفس المنقطة التي ينافس فيها.

وبناء على ذلك قام بتجديد عقد دومينيكو بيراردي لينتهي بعد 5 سنوات وتحديدًا في عام 2024، ليضمن بقاء نجمه ضمن صفوف الفريق لفترة أخرى.

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يذكر أن بيراردي قد بدأ في الظهور منذ حوالي 6 سنوات حين سجل سوبر هاتريك في شباك ميلان موسم 2013 ليبدأ في التألق منذ ذلك الحين.