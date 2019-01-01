رسميًا.. بوجبا ودي خيا يغيبان عن مواجهة ليفربول

ما هو موقف بوجبا ودي خيا من قائمة مانشستر يونايتد التي ستواجه ليفربول؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن مانشستر يونايتد رسميًا غياب حارس مرماه ديفيد دي خيا ونجم وسط ميدانه بول بوجبا عن قائمة الفريق التي ستواجه ليفربول.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد مساء الأحد المقبل على ملعب أولدترافورد، وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبسبب الإصابة، سيفقد مانشستر يونايتد كلًا من الحارس الدولي الإسباني ديفيد دي خيا والذي أصيب أمس في مباراة منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وأيضًا متوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا بسبب عدم تعافيه من الإصابة حتى الآن، رغم الحديث عن احتمالية لحاقه بالمباراة في الفترة الأخيرة.

ويعيش مانشستر يونايتد حالة صعبة على مستوى النتائج والأداء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة التي سبقت التوقف الدولي.

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يذكر أن خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول ستعني نزوله إلى مراكز الهبوط، كما ذكرت بعض المصادر أنه قد يؤدي إلى إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.