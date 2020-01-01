رسميًا: برشلونة يفقد ديمبيلي لمدة طويلة

برشلونة يعلن نوع والمدى الزمني للإصابة..

أعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي عن غياب نجمه عثمان ديمبيلي عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر بسبب الإصابة.

وخضع ديمبيلي لعملية جراحية في العضلة الخلفية بنجاح، ليكون في حاجة إلى مدة طويلة للتعافي والعودة مجددًا إلى الكامب نو.

الدولي الفرنسي كان قد أصيب في الأشهر الماضية ويُفترض أن كانت عودته في فبراير الحالي، غير أنه تعرض لانتكاسة وتفاقمت الإصابة.

تأكيد غياب ديمبيلي لنهاية الموسم سيكون بمثابة الفرصة لإدارة البلوجرانا لتعويضه بأحد لاعبي الليجا، وهو بالفعل ما يعكف أبيدال وبارتوميو على فعله في هذه الأثناء.

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أنخيل مهاجم خيتافي ولوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو ألافيش وويليان خوسيه لاعب ريال سوسيداد ولورين مهاجم بيتيس، هذه هي الأسماء المتاحة على طاولة كيكي سيتين في الفترة الراهنة.

يذكر أن برشلونة أيضًا يفتقد لخدمات لويس سواريز بسبب الإصابة حتى نهاية الموسم أيضًا، والتركيز كله منذ يناير منصب على دعم مركز المهاجم الصريح تحديدًا.

كما تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإسباني يُتيح للأندية شراء لاعب خارج سوق الانتقالات ليحل محل أي لاعب لديه إصابة تُبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 5 أشهر.