انتهت القصة أخيرًا..

أعلن برشلونة مساء الأربعاء رسميًا تجديد عقد نجمه الواعد أنسو فاتي لمدة 6 سنوات مقبلة، ليبقى في كامب نو حتى 2027.

وأتى الإعلان الرسمي بعد الفوز الهام الذي حققه البرسا على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف بكامب نو، وبمشاركة فاتي.

ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للبرسا، فإن النادي سوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الخميس لتوقيع العقود والحديث عن هذه الخطوة الهامة للطرفين.

إدارة جوان لابورتا أرادت ضمان استمرار صاحب الـ19 عامًا لنهاية عقده، لذلك فوضعت في عقد فاتي مليار يورو كشرط جزائي لمن يريد ضمه.

فاتي هو ثاني نجم شاب يجدد عقده مع برشلونة، بعدما أمن النادي الكتالوني مستقبل موهبته الأخرى بيدري جونزاليس بعقد ممتد حتى 2026.

بعد الانطلاق مع إرنستو فالفيردي في 2019 وهو في السادسة عشر من عمره، نجح فاتي أن يحجز مكانة أساسية له في كامب نو.

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لسوء حظه العام الماضي في شهر نوفمبر تعرض لإصابة خضع بسببها لأربع عمليات جراحية أبعدته عن الملاعب حتى شهر سبتمبر الماضي.

مع عودته، سجل فاتي هدفين حتى الآن في 4 مباريات خاضها، كما ارتدى القميص رقم 10 خلفًا للأسطورة ليونيل ميسي المنتقل إلى باريس سان جيرمان.

إجمالًا، خاض فاتي بقميص برشلونة 47 مباراة سجل خلالهم 15 هدفًا مع ثلاث تمريرات حاسمة، كما أنه أصغر لاعب يرتدي قميص البرسا في دوري أبطال أوروبا.