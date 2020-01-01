رسمياً.. برشلونة يحسم صفقة جوستافو مايا

النادي الإسباني وضع شرطاً جزائياً ضخماً في عقد اللاعب

أعلن برشلونة تعاقده مع لاعب ساو باولو جوستافو مايا،بعقد لمدة خمس سنوات ليبقى حتى عام 2025 وبصفقة قدرها 4.5 مليون يورو.

ويشمل عقد اللاعب شرطًا جزائيًا يبلغ قيمته 300 مليون يورو .

حيث أصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ، والذي جاء فيه: "اتفق نادي برشلونة مع ساو باولو على ضم جوستافو مايا لصالح برشلونة B".

المزيد من الفرق

بارتوميو يكشف موعد اعتزال ميسي

وتابع "اللاعب الدولى مع منتخب البرازيل تحت 16 و17، يمتاز بسرعة فائقة، ويلعب عادةً على الجانب الأيسر ويمتاز باستخدام قدمه اليمنى".

وأضاف "يلعب في ساو باولو على الرغم من أنه قد تم استدعاؤه بالفعل مع الفريق الأول، وهو لاعب مراوغ ولديه الجرأة ويملك تسديدات قوية تجعله خطيرًا للغاية ".

وأكمل "كانت البطولة الأخيرة التي برز فيها هي بطولة كأس الشباب".

وبحسب ما ورد توصل برشلونة إلى اتفاق للتوقيع مع مايا في يوليو ، ودفع مليون يورو مقدمًا إلى ساو باولو لضمان خيار الشراء للمهاجم البالغ من العمر 19 عامًا.

كان جوستافو مايا قد حصل على سبعة ألقاب مع الفرق الشابة في ساو باولو وعاش أفضل موسم له في 2018، حيث سجل 30 هدفًا فى 36 مباراة.

يذكر أن مايا هو ثاني لاعب من ساو باولو ينضم إلى الدوري الإسباني هذا العام ، بعد زميله رينييرالذي انضم إلى ريال مدريد في صفقة قدرها 35 مليون يورو في يناير.