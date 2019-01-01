رسميًا | باولو فونسيكا المدير الفني الجديد لروما

المدرب السابق لشاختار دونستيك يبدأ عمله في إيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن روما رسميًا عن تعيين باولو فونسيكا مديرًا فنيًا جديدًا له.

وكان النادي قد أقال أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه خلال الموسم الماضي وعين كلاوديو رانييري كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وأعلن الموقع الرسمي للجالوروسي التعاقد مع فونسيكا لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

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الرئيس جايمس بالوتا أعرب عن سعادته بالتعاقد مع المدرب الذي قضى جل مسيرته في البرتغال، مضيفًا للموقع الرسمي لروما "باولو مدرب شاب وطموح يمتلك خبرة دولية وعقلية فائزة ويُعرف بشجاعته وأفكاره الهجومية والتي ستُشعل حماس جماهيرنا".

"لقد أبدى رغبته بالقدوم إلى روما من المرة الأولى التي تحدثت معه فيها عن الأمر، وقد عبر عن حماسه لخوض هذا التحدي الجديد والبدء بالعمل مع لاعبينا وصناعة فريق يجعل الجمهور فخورًا به".

المدرب البرتغالي أبدى كذلك سعادته البالغة بتلك الخطوة، مبديًا حماسه الشديد لبدء مغامرته الجديدة مع روما، مضيفًا "أنا سعيد جدًا لتعييني مدربًا جديدًا لروما وأود توجيه الشكر لإدارة النادي لمنحي تلك الفرصة".

"حماسي وحوافزي كبيرة إزاء هذا التحدي، وأتطلع قدمًا للانتقال إلى روما ومقابلة جماهيرنا والبدء بالعمل مع الفريق. أؤمن أننا معًا سنتمكن من صناعة شيء خاص للنادي".

المدرب صاحب الـ46 عامًا بدأ مسيرته التدريبية بعد اعتزاله كرة القدم فورًا عام 2005، وقد عمل مع العديد من الأندية البرتغالية الصغيرة حتى انتقل لتدريب بورتو عام 2013 قبل أن يُقال من منصبه في مارس 2014.

وقد قضى المواسم الثلاثة الأخيرة في أوكرانيا حيث تُوج مع شاختار دونستيك بالثنائية المحلية في المواسم الثلاثة بجانب كأس السوبر الأوكراني عام 2017.