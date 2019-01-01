رسميًا - باوك يعلن انتقال عمرو وردة لأتروميتوس
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أعلن نادي باوك اليوناني، عن انتقال لاعبه المصري عمرو وردة، إلى صفوف فريق أتروميتوس لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.
عمرو وردة كان قد لعب في صفوف أتروميتوس الموسم الماضي، معارًا من باوك، في فترة شهدت تألق اللاعب المصري.
نادي باوك أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتقال عمرو وردة، إلى صفوف أتروميتوس على سبيل الإعارة.
#Transfers Δανεικός στον Ατρόμητο ο @AmrWarda10 - https://t.co/885O0jkinB #PAOK #OnLoan pic.twitter.com/XL72k63MKl— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) January 24, 2019
ولعب عمرو وردة مع باوك 22 مباراة هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل هدفًا وحيدًا، وصنع آخر لزملائه بالفريق.
ويرتبط عمرو وردة بعقد يمتد إلى 2020 مع فريق باوك اليوناني، حيث يفضل اللاعب الانتقال لصفوف أتروميتوس من أجل المشاركة بشكل أكبر.
وردة شارك مع أتروميتوس خلال الموسم الماضي في 28 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا، وصناعة 7 أهداف.