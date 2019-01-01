رسميًا - باوك يعلن انتقال عمرو وردة لأتروميتوس

عمرو وردة انتقال لأتروميتوس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي باوك اليوناني، عن انتقال لاعبه المصري عمرو وردة، إلى صفوف فريق أتروميتوس لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

عمرو وردة كان قد لعب في صفوف أتروميتوس الموسم الماضي، معارًا من باوك، في فترة شهدت تألق اللاعب المصري.

نادي باوك أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتقال عمرو وردة، إلى صفوف أتروميتوس على سبيل الإعارة.

ولعب عمرو وردة مع باوك 22 مباراة هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل هدفًا وحيدًا، وصنع آخر لزملائه بالفريق.

ويرتبط عمرو وردة بعقد يمتد إلى 2020 مع فريق باوك اليوناني، حيث يفضل اللاعب الانتقال لصفوف أتروميتوس من أجل المشاركة بشكل أكبر.

وردة شارك مع أتروميتوس خلال الموسم الماضي في 28 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا، وصناعة 7 أهداف.