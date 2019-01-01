رسمياً - الهلال يوقع مخالصة مع مختار فلاتة

لا يتواجد مختار فلاتة في قائمة نادي الهلال بشكل دائم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الهلال السعودي توقيع مخالصة مالية مع اللاعب مختار فلاتة، ليرحل اللاعب عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولا يتواجد مختار فلاتة في قائمة نادي الهلال بشكل دائم حيث خرج من حسابات المدير الفني جورج جيسوس.

ولم يقدم اللاعب المستوى المأمول منه خلال التدريبات أو المباريات التي خاضها، ليكون خارج حسابات الفريق الهلال تمامًا. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وقال الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر : "أنهت إدارة النادي -قبل قليل-إجراءات مخالصة لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم "مختار فلاتة"، مقدّمة شكرها وتقديرها على جهوده طوال فترة تواجده في النادي".

🌀- #الهلال يعلن عن توقيع مخالصة مالية مع اللاعب مختار فلاتة.

(📸: @Alhilal_FC ) pic.twitter.com/X47yMiylt3 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 17, 2019

يُذكر أن مختار فلاتة كان قد انضم إلى صفوف الهلال في صيف عام 2017، ولكنه لم يضع بصمة مع الفريق طوال هذه الفترة.