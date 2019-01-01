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رسميًا - النصر الإماراتي يضم محترف الفيحاء السعودي

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العميد الإماراتي أبرم ثاني صفقاته الشتوية بعد المحترف البرازيلي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي النصر الإماراتي اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع التشيلي روني فرنانديز؛ جناح الفيحاء السعودي، لمدة خمسة أشهر على سبيل الإعارة.

وتوجه مجلس إدارة النادي الإماراتي بالشكر إلى إدارة الفيحاء، لتسهيل إعارة اللاعب، مؤكدًا عمق وقوة العلاقة بين الأندية السعودية والإماراتية.

التشيلي صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم للفيحاء في صيف 2017 قادمًا من بوليفار البوليفي.

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وشارك روني الموسم الجاري مع الفريق السعودي في 14 مباراة، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

يذكر أن التشيلي هو ثاني صفقات النصر الشتوية، حيث تعاقد كذلك مع البرازيلي جونيور دوترا قادمًا من كورنثيانز البرازيلي، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

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