رسميًا - المغربي مروان الشماخ يعلن اعتزاله اللعب نهائيًا

صاحب الـ35 عامًا أعلن الاعتزال بعد ابتعاد عامين عن الملاعب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن المغربي مروان الشماخ؛ لاعب أرسنال الإنجليزي الأسبق، اعتزاله اللعب نهائيًا بعد انقطاع عامين عن كرة القدم.

صاحب الـ35 عامًا لم ينضم إلى أي نادٍ منذ رحيله عن كارديف سيتي الإنجليزي في عام 2016، ليفضل الاعتزال أخيرًا.

وقال الشماخ، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "مر عامان على ابتعادي عن كرة القدم، كنت أريد الاقتراب أكثر من أسرتي، واليوم يمكنني أن أقول أنني اعتزلت كرة القدم".

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وأضاف: "سأحاول تطوير نفسي لدخول مجال التدريب، سأسير خطوة خطوة وبجدية حتى أصل لما أريد".

المغربي بدأ مسيرته الكروية في بوردو الفرنسي عام 2002، وخاض معه 301 مباراة، سجل خلالهم 74 هدفًا وصنع 25 آخرين.

وفي عام 2010، ارتدى الشماخ قميص الجانرز في صفقة انتقال حر، وشارك معه في 67 مباراة، سجل 14 هدفًا وصنع عشرة آخرين، حتى 2013، لكن خلال هذه الفترة أعير إلى وست هام الإنجليزي لمدة خمسة أشهر.

وعلى المستوى الدوري، قاد المغربي لاحتلال المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا تونس 2014، وخاض 65 مباراة دولية، سجل خلالها 18 هدفًا.

وخلال هذه المسيرة، حصد خمس بطولات جميعها مع بوردو بطولة دوري، وبطولتي كأس ومثلهما كأس سوبر محلي.