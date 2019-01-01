رسميًا.. الكشف عن شعار كأس العالم للأندية قطر 2019

الفيفا يكشف عن شعار كأس العالم للأندية قطر 2019

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن شعار بطولة كأس العالم للأندية 2019 والتي ستقام في دولة قطر في شهر ديسمبر من العام الحالي.

وتستعد قطر لاستضافة البطولة لأول مرة في تاريخها، حيث ستستخدم بعض الملاعب التي سيقام عليها كأس العالم 2022 بشكل رسمي وفي بطولات دولية لأول مرة.

وجاء الشعار ليرمز إلى كرة القدم والثقافة العربية في آن واحد، الامتزاج الذي تواجد أيضًا من قبل في تميمة كأس العالم 2022 والتي تم الكشف عنها منذ حوالي شهر.

وجاء الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بالعربية بالشرح المبدئي لما جاء في الشعار، وذلك من خلال تغريدة عبر موقع تويتر.

وهكذا جاء نص التغريدة:

الكرة:

- لؤلؤة قطر ومشربية الشرق الأوسط

الجسم:

تنقيط اللغة العربية ورمال الصحراء

الألوان:

- عنابي قطر وفيروزي الخليج

سيداتي وسادتي

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يذكر أن ريال مدريد قد حقق لقب البطولة في النسخ الثلاثة الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم كسر سلسلته هذا العام بعدما فشل في التواجد في البطولة ولم يتوج بدوري أبطال أوروبا.