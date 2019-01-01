رسمياً – الريان يتعاقد مع فرانك كوم من الترجي

ثاني صفقات الرهيب في فترة الانتقالات الصيفية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الريان القطري، رسمياً حصوله على فرانك كوم لاعب الترجي التونسي، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

وقضى اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، عامين مع فريق باب سويقة منذ عام 2017، ليحجز مقعداً أساسياً في الفريق منذ ذلك الحين.

وحقق الكاميروني، مع الترجي العديد من البطولات أبرزها دوري أبطال افريقيا مرتين، آخرها كان مطلع الشهر الجاري.

ولعب كوم مع الترجي 17 مباراة مع الترجي الموسم الماضي بالدوري، كما لعب مباراتين في كأس العالم للأندية التي استضافتها الإمارات.

الكاميرونى فرانك كوم رياني لثلاثة مواسم



تعاقد فريقنا مع لاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم بعقد يمتد لثلاثة مواسم، قادماً من نادي الترجي التونسي، ليكون ثاني صفقات الرهيب خلال سوق الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع المدافع الأرجنتيني جبريال ميركادو. pic.twitter.com/5hZAuPDZoD — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) June 27, 2019

وأنهى الريان الموسم المنصرم، في الدوري القطري بالمركز الرابع برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن السيلية صاحب المركز الثالث.

الجدير بالذكر ان صفقة الكاميروني كوم، تعد ثاني صفقات الرهيب في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع المدافع الأرجنتيني جبريال ميركادو.