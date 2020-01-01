رسميًا - الاتحاد يعلن ضم البرازيلي برونو أوفيني

الاتحاد يعلن ضم المدافع البرازيلي أوفيني.

أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن ضم المدافع البرازيلي، برونو أوفيني، لاعب فريق الوكرة القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو تقديمي للمدافع برونو: "بالهجوم القوي يمكن الفوز بالعديد من المباريات، ولكن بالدفاع القوي يمكنك أن تكون بطلًا".

المدافع البرازيلي تابع: "معًا سأقاتل لكم وبكم"، ليعلن انتقاله لصفوف الاتحاد، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

برونو إوفيني كان لاعبًا في صفوف النصر، بداية من موسم 2016-2017، حتى نهاية الموسم الماضي، حيث قاد العالم للتتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه بشكل جيد، من أجل تصحيح مسار الفريق، خلال الفترة المقبلة، في ظل نتائج الفريق السلبية خلال الفترة الحالية.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر، في ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 14 نقطة، حيث يحاول الهروب من دوامة الهبوط.