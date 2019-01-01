رسميًا - الاتحاد يتعاقد مع عبدالرحمن العبود

العبود سيلتحق بمعسكر الفريق الاتحاد المُقام حاليًا في مدينة مانشستر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب عبدالرحمن العبود لاعب نادي الاتفاق، لينضم اللاعب إلى صفوف العميد بداية من الموسم المُقبل.

الحساب الرسمي للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر فيديو لتوقيع اللاعب، مع لقطة طريفة وهو يحاول اللحاق بالطائرة للتواجد في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وكشفت التقارير أن العبود سيلتحق بمعسكر الفريق الاتحاد المُقام حاليًا في مدينة مانشستر خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من إجراءات أوراق السفر الخاصة به.

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد دخلت بقوة لكسب خدمات العبود، حيث قدمت عرضًا رسميًا لضمه بانتقال كامل، تلبية لرغبة المدرب التشيلي لويس سييرا الذي أوصى بالتعاقد معه بالاسم.

وقال الحساب الرسمي لنادي الاتحاد أن اللاعب وقع لصفوف الاتحاد لمدة أربعة سنوات، بعد موافقة ناديه الاتفاق.

وتمت مراسم توقيع العقد بين رئيس مجلس الإدارة وبحضور النائب أحمد كعكي ووكيل أعمال اللاعب، وتمنى رئيس النادي التوفيق للاعب في مشاره مع ناديه الجديد.