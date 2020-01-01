رسميًا: الإعلان عن موعد مباراة يوفنتوس وإنتر

أخيرًا حُسم الجدل..

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن إقامة مباراة يوفنتوس أمام إنتر ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من السيري آ، مساء الأحد المقبل.

وكانت المباراة قد تأجلت من الأسبوع الماضي بسبب فيروس كورونا، وأعلن الاتحاد في بداية الأمر عن أنها ستلعب في شهر مايو، قبل أن يُثار الكثير من اللغط حول الأمر.

وبعد عدة أيام من غموض الموقف، جاء قرار الاتحاد بأن تُلعب المباراة يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أليانز ستاديوم.

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المباراة من المفترض أن تقام بدون حضور جماهيري تنفيذًا لقرار وزارة الصحة الإيطالية بذلك خشية نقل عدوى فيروس كورونا بين الجماهير في التجمعات الكبيرة.

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في الوقت نفسه فإن هناك عدد من المباريات المؤجلة سوف تلعب أيضًا يوم الأحد وهي:

بارما - سبال

ميلان - جنوى

سامبدوريا - فيرونا

أودينيزي - فيورنتينا

على أن يحتضن يوم الإثنين مباراة واحدة ستجمع بين بريشيا وساسولو، بينما سيتم تأجيل مباريات الجولة السابعة والعشرين التي كانت يفترض أن تقام الأسبوع المقبل بدون الإعلان عن موعدها الجديد.

يذكر أن يوفنتوس يأتي ثانيًا في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 60 نقطة وبفارق 6 نقاط عن إنتر، بينما يتزعم لاتسيو الترتيب بفارق نقطتين عن البيانكونيري وله مباراة زائدة عن كتيبة ماوريسيو ساري.