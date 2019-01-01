رسميًا - الأمير عبد الله بن مساعد آل سعود المالك الوحيد لشيفلد يونايتد

المحكمة البريطانية العليا في لندن تصدر حكمها النهائى لصالح الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز ال سعود كمالك وحيد لشيفلد يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أصدرت المحكمة البريطانية العليا حكمًا نهائيًا لصالح الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود ليصبح المالك الوحيد لنادي شيفلد يونايتد.

وأبطلت المحكمة الدعوة التي رفعها شريكه كيفين ماكيب ضده، ليتخلص الأمير عبد الله بن مساعد من شراكة الرجل ومن أي عقوبات محتملة.

وسيدفع الأمير عبدالله بن مساعد 5 مليون جنيه استرليني فقط لشريكه كيفن ماكيب مقابل حصوله على كامل الأسهم المملوكه لماكيب والتي تمثل نسبة 50% من أسهم النادى.

— Abdullah Bin Mosaad (@Saudi49er) September 16, 2019

وأعلنت المحكمة البريطانية العليا أنه مام كيفين ماكيب 21 يوم للإستئناف في الحكم الصادر في نقل ملكية نادي شيفيلد يونايتد بالكامل للأمير عبدالله بن مساعد.

وخلال بيان رسمي نشره الأمير عبد الله بن مساعد عبر حسابه على تويتر، أعلن دخول مرحلة البناء والتي بدأت منذ 6 سنوات ومرت ببعض العراقيل بسبب الدعوة الأخيرة والخلاف بين الشركاء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

كما أعلن خلال البيان أيضًا نيته بشراء ملعب النادي برامال لين و مقراته التدريبيه و نقلها أيضاً لملكيته، من أجل إكمال المشروع الذي يريده تدعيمًا لمستقبل النادي.

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يذكر أن شيفلد يونايتد قد نجح في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، وذلك رفقة نورويتش سيتي وأستون فيلا.