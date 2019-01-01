رسميًا | استقالة رئيس الهلال السوداني بعد الخسارة أمام النجم

الرئيس تقدم باستقالته بالفعل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الهلال السوداني استقالة رئيسه أشرف الكاريدنال من منصبه عقب تراجع نتائج الفريق وخاصة الخروج من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الهلال قد خسر أمام النجم الساحلي 2-1 في مباراة الإياب من ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما كان قد خسر ذهابًا في تونس 3-1.

واكتفى الحساب الرسمي للنادي السوداني على فيسبوك بالإشارة لاستقالة الرئيس وتمنيه التوفيق للهلال وجمهوره، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

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يُذكر أن الهلال ضمن تأهله للمرحلة النهائية من الدوري السوداني بتصدره المجموعة الثانية برصيد 28 نقطة من 12 مباراة.

والفريق هو حامل لقب الدوري في السودان، وقد تُوج به الموسم الماضي متفوقًا على المريخ رغم خصم 6 نقاط من رصيده بقرار من الفيفا.